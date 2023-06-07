Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Çatı ise kullanılamaz hale geldi.

Tadilat yapılan çatı alevlere teslim oldu

Alev alev yanan çatı vatandaşları sokağa döktü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tadilat yapılan binanın çatısı alev alev yandı. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Çatı ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.45 sıralarında Hacıhalil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan çatıda izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yanın paniğe sebep oldu. Alevleri görüp, paniğe kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Cadde üzerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar ise meraklı gözlerle çalışmaları takip etti, o anları kayda aldı. Polis ve zabıta ekipleri zaman zaman vatandaşları binaya yaklaşmamaları ve olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Ekiplerin çalışması dron ile havadan da görüntülendi.

Yangın sebebiyle çatı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.