Tadilat bekleyen köprü selde yıkıldı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 2015 yılındaki selde hasar gören ve 7 yıldır tadilat bekleyen köprünün bir kısmı, 10 gün önceki selde tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Cide'ye bağlı Gündoğan köyünde bulunan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan Gündoğan Köprüsü, 2015 yılında yaşanan sel nedeniyle zarar gördü. O tarihten sonra köprüden geçiş yasaklandı; ancak alternatif olmadığı için vatandaşlar kullanmaya devam etti. Yıllar içinde herhangi bir tadilattan geçmeyen köprünün bir kısmı, 10 gün önce meydana gelen sel baskını sonrası tamamen yıkıldı ve kullanılamaz hale geldi.