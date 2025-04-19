TADD Afrika Dergisi Yayın Hayatına Başladı

Afrika kıtasının tarihine, toplumsal yapısına, kültürel ve sanatsal zenginliklerine odaklanan TADD Afrika dergisi, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) bünyesinde yayın hayatına başladı.

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, derginin, derneğin kuruluşunun 10. yılında hayata geçtiğini belirtti.

Güntekin, "Biz bu dergimizde Afrika'nın tarihinden toplumun yapısına, siyasetinden sanat ve kültürüne kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapacağız. Aynı zamanda içerik üreteceğiz. Yani bizim dergimiz hem akademik hem aktüel bir dergi olacak açıkçası." dedi.

Derneğin kuruluşundan beri bir dergi çıkarma hayalinin olduğunu kaydeden Güntekin, "Biz Afrika'nın renklerini ve gerçek Afrika'yı da yansıtma iddiasındayız. Yani bir boşluğu doldurduğumuza inanıyoruz. Türkiye'de insanların Afrika'nın tarihi yerlerini, tarihini, turistik yerlerini, kültürünü, yemeklerini, geleneklerini çok iyi bildiğini zannetmiyorum. Çok iyi anlatıldığını da zannetmiyorum. Biz inşallah bunları birinci elden Afrika'da yaşayan kardeşlerimizin de yardımıyla, ülkemizde okuyan kardeşlerimizin de yardımıyla yansıtmış olacağız diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Birlikten Doğan Güç! Afrika" temasıyla öne çıkan derginin ilk sayısında, Afrika'ya yönelik önyargılı görüşler sorgulanıyor ve okuyucuya alternatif bir bakış açısı sunuluyor.

Türkçe matbu olarak da yayımlanan derginin Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca dijital baskıları, TADD resmi internet sitesinde (https://tadd.org.tr/) ücretsiz erişime açık olacak.