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Kadına taciz iddiasıyla cinayette 5 şüpheli tutuklandı

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HATAY'da, Suriye uyruklu H.H.'nin (25) taciz ettiği iddia edilen yine Suriyeli uyruklu kadının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı.

HATAY'da, Suriye uyruklu H.H.'nin (25) taciz ettiği iddia edilen yine Suriyeli uyruklu kadının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 1 Eylül'de öğle saatlerinde, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu H.H., taciz ettiği öne sürülen yine Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen kadının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Bu sırada kalabalıktaki bir kişi, H.H.'yi bıçakladı. Yaralanan H.H., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında polis, 1'i kadın, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cinayet 3-sayfa Güncel

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