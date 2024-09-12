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Tacizciye karşı av tüfeğiyle saldırdı, tutuklandı

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Bursa'da bir adam, eşini taciz edip tehdit ettiğini iddia ettiği kişiye av tüfeğiyle saldırdı. Saldırı sonucunda şüpheli hayatını kaybetti ve saldırgan tutuklandı.

BURSA'da Ramazan Zıh (47), eşini taciz edip, çektiği uygunsuz fotoğraflarla ailesini tehdit ettiğini öne sürdüğü Esat Çelik (47) ile zeytinlikte karşılınca konuşmak istedi. Çıkan tartışmada Zıh, Çelik'e oğluna ait av tüfeği ile 6 el ateş etti. Çelik hastanede hayatını kaybetti, kendisini ihbar eden şüpheli de tutuklandı.

Olay, 10 Eylül'de saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki zeytinlikte meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ramazan Zıh, eşi N.Z.'yi (40) taciz edip, uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını iddia ettiği Esat Çelik ile zeytinlikte karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan Zıh, oğluna ait ruhsatlı tüfek ile Esat Çelik'e 6 el ateş açtı. Esat Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, Zıh'ın ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Zıh, gelen jandarma ekiplerine teslim olurken, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.

'SAPKIN DÜŞÜNCELERİNE BENİ VE AİLEMİ ALET ETMEK İSTEDİ'

Jandarmadaki ifadesinde, aynı mahallede yaşadıkları Esat Çelik'in, 2019 yılından beri eşini mesajla taciz ettiğini öne sürüp, suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ramazan Zıh, "Bu kişi hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduk. Tutuklanmadı. Kendisi, benzer mesajları tekrar gönderince onunla konuşmak istedim. Yanına gittiğimde hakaret etti. Korkutmak için havaya ateş ettiğimde, istemeyerek ölümüne neden oldum. Psikolojik sorunları olan Çelik'in amacı, sapkın düşüncelerine beni ve ailemi alet etmekti" dedi.

'EŞİM HAKKINDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU'

Esat Çelik'in, eşi N.Z.'nin sokakta çektiği uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini, oğluna gönderip, şantaj yaptığını iddia eden Ramazan Zıh, "Eşime ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri, sosyal medyada paylaşacağını söyleyince çılgına döndüm. Yaşadığımız köyde de eşim hakkında ileri geri konuşuyordu. Aile birliğimiz bozuldu. Esat Kılıç, oğlum G.Z.'ye sosyal medya üzerinden eşime ait fotoğraf ve videoları atarak bizi tehdit etti" diye konuştu.

Ramazan Zıh, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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