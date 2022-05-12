Tacizcisini vuran liseli için iddianame hazırlandı: Cinayet tahrik altında işlendi

ARPAÇAY, KARS (DHA) - KARS'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini 3 yıldır taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı (40) mahalle meydanında öldüren lise öğrencisi A.E. (17) hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, A.E.'nin cinayeti hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlediğini belirtirken, A.E. 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Olay, 1 Mart'ta Arpaçay ilçesi Kardeştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir 'Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim' diyerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü. A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, A.E.'yi evinde silahla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.E.'nin, savcılıktaki ifadesinde, "Beni bir süredir rahatsız ederek, 'Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim' diyordu. Bu lafları beni rahatsız ediyor ve korkutuyordu. Olay günü köy meydanındaki çeşmeye gittim. Evi karşıda olan Birdal Doğan, beni görerek yine aynı söylemlerde bulundu. Ben de üzerimdeki babama ait silahla kendisine ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, pişmanım" dediği öğrenildi.