Tacizcisini öldüren liseli kız ilk duruşmada tahliye edildi

KARS'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini 3 yıldır taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla öldüren ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan lise öğrencisi Azra Erdağ, ilk duruşmada yaptığı savunmasında "Üç yıldır beni rahatsız ediyordu. Köy çeşmesinde hayvanlara su verirken yanıma gelip, 'Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım' dedi. Bende onun korkusundan yanımda taşıdığım silahı çekip gözümü kapatarak ateş ettim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Suça Sürüklenen Çocuk'un (S.S.Ç), aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca tahliyesine karar verdi.

Olay, 1 Mart 2022 tarihinde Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra Erdağ (18), köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına Birdal Doğan geldi. 3 yıldır genç kızı taciz eden Doğan, iddiaya göre Azra Erdağ'a, "Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım" dedi. Bu sözler üzerine Erdağ, tacizci Doğan'ı, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan Erdağ, çıkarıldığı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Azra'nın cezaevinde bütün gayretinin okulunu devam ettirmek olduğunu da dile getiren Avukat Erdağ, "Azra aslında okumak istiyordu, bir hukukçu olmak isteyen bir kızmış. Tanışınca biz bunu öğrendik. Umarım Azra'nın başına bundan sonra kötü şeyler gelmez, sadece Azra'nın değil bütün kızların, bütün gençlerin başına gelmesini istemeyeceğimiz şeyler yaşamış. 3 yıl boyunca, sürekli bir korkuyla, tedirginlikle ve kendisine bir zarar verileceği korkusuyla hareket etmiş ve bu korkunun neticesinde de bu sonuç meydana geldi. Azra'ya geçmiş olsun diliyoruz. Mahkeme heyeti de Azra'nın kaldığı o yoğun baskıyı, tacizi, takibi algılayarak bugün Azra'nın tahliyesine karar verdi. Ben müvekkilim adına da kamuoyunun gösterdiği duyarlılık adına da hem Kars halkına hem de Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Yargı birimlerindeki cesur hakimler bulunduğu müddetçe de bu ülke gerçekten güçlenecektir. Kadınların da bu ülke de güçlenebilmesi bir taraftan yargıdaki benzer kararlardan geçmektedir. Tacize, tecavüze maruz kalan kadınların ihkakı hak yapmak ve kalmak zorunda kaldıkları durumlar oluyor ki bu da benzeri bir durumdu. Bir dağın başındaki bir köyde başka çaresi olmayan bir kızın yaptığı bir eylemdi bu." diye konuştu.