Taciz ettiği kadını araçla sürükleyerek yaralayan sanığa 10 yıl 4 ay hapis

BURSA'da sokakta yürüyen Büşra P.'yi (26) otomobille takip edip, sözlü tacizde bulunduğu, tepki gösterince de aracıyla sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan Kazım Durmuş (57), 'öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz' suçlarından açılan davada 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, ağustos ayında Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik uzmanı Büşra P., oğlu ile gece nöbetçi eczaneden ilaç alıp, kaldırımdan evine doğru yürümeye başladı Büşra P., peşinden bir aracın geldiğnii fark etti. Büşra P.'nin yanına gelen otomobilin sürücüsü Kazım Durmuş, sözlü tacizde bulundu. Büşra P., kendisini telefonlar arayan annesine de olayı anlattı. Tacizlerine devam eden Durmuş., otomobilin camından içeriye elini sokarak yakasından tutan Büşra P.'yi yaklaşık 50 metre sürükledi. Oğlunun korktuğu olayda yaralanan Büşra P., ihbarla gelen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Göğüs bölgesinden yaralanan ve sol elinin orta parmak kemiği kırılan Büşra P., yaklaşık iki ayda sağlığına kavuştu. Büşra P., kendisine tacizde bulunan Durmuş'tan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Kazım Durmuş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Kazım Durmuş'a 'öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz' suçlarından toplam 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.