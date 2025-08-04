Tacikistan, Yabancı Turist Çekiminde Rekor Kırdı

Tacikistan'ı ocak-haziran döneminde 925 bin 700 yabancı turist ziyaret etti.

Tacikistan Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı Rustam Holmatiyon, yılın ilk altı ayında ülkeyi 925 bin 700 yabancı turistin ziyaret ettiğini, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 fazla olduğunu belirtti.

Holmatiyon, ocak-haziran döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin yüzde 91,9'unun Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden, yüzde 8,1'inin diğer ülkelerden geldiğini ifade etti.

Rustam Holmatiyon, ülkeyi en çok komşu ülkelerden gelen turistlerin ziyaret ettiğini aktardı.

2019'da 1,3 milyon turistin ziyaret ettiği Tacikistan'a 2020'de gelen turist sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 kattan fazla düşerek yaklaşık 400 bin, 2021'de ise 517 bin olmuştu.

Tacikistan hükümeti, 1 Ocak 2022'den itibaren 52 ülkenin vatandaşlarına vize uygulamasını iptal ederken, 126 ülkenin vatandaşlarına ise sadeleştirilmiş vize uygulamaya başlamıştı.

Geçen yıl ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı bir önceki seneye göre yüzde 16,7 artışla 1 milyon 469 bin 300'e ulaşmıştı.