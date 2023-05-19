Tacikistan Ticaret Bakanı: Çin-Orta Asya Zirvesi Bölgesel Kalkınmaya Katkı Sağlıyor

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda Zavqi, Orta Asya ülkelerinin, özellikle de Tacikistan'ın Çin ile işbirliği potansiyelinden yararlanma konusunda çok önemli kalkınma hedefleri olduğunu söyledi.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda Zavqi, Orta Asya ülkelerinin, özellikle de Tacikistan'ın Çin ile işbirliği potansiyelinden yararlanma konusunda çok önemli kalkınma hedefleri olduğunu söyledi.

Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Zavqizoda Zavqi, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin bölge için büyük önem taşıdığını ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacağını ifade etti.

Zavqi, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin düzenlendiği Xi'an kentinde Xinhua ile yaptığı söyleşide Orta Asya ülkelerinin, özellikle de Tacikistan'ın, Çin ile işbirliği potansiyelinden yararlanma konusunda çok önemli kalkınma hedefleri olduğunu belirtti.

Zavqi, "Kalkınma açısından her iki tarafın da kazançlı çıkacağı neticeler alacağız" dedi.

Çin-Orta Asya Zirvesi, 31 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana 6 ülke liderinin fiili katılımlı olarak bir araya geldiği ilk zirve olma özelliğini taşıyor.

"Bu zirve Tacikistan ile Çin arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesine yardımcı olacak" diyen Zavqi, zirvenin ayrıca diğer Orta Asya ülkeleri ile Çin arasındaki işbirliğini de destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Tacikistan'ın Çin ile işbirliğine büyük değer verdiğini kaydeden bakan, iki devlet liderinin stratejik rehberliği ve halklar arasındaki samimi dostluk sayesinde ikili işbirliğinin yeni bir çıtaya yükseldiğini söyledi.

"Çinli şirketler Tacikistan'da imalat, tarım, enerji, turizm, ticaret ve diğer sektörlere yatırım yapıyor" diyen Zavqi, Çin'in Tacikistan'ın önde gelen ticari ortağı ve yabancı yatırım kaynağı haline geldiğini vurguladı.

Zavqi ayrıca, "Hem Çin hükümeti hem de Çinli yatırımcılar Tacikistan'ın kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Zirveye katılan liderlerden biri olan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da aynı zamanda Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret ve zirve sırasında enerji, imalat, ticaret ve ulaştırma gibi sektörleri kapsayan bir dizi önemli işbirliği anlaşmasının imzalanması öngörülüyor.

Zavqi, bu anlaşmaların uygulanmasının Tacikistan ile Çin arasındaki işbirliğini daha da arttıracağına olan inancını dile getirdi.

Bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü kutlanıyor. Tacikistan, Çin ile İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nın inşasına ilişkin mutabakat zaptını imzalayan ilk ülke olmuştu.

Kuşak ve Yol işbirliğinin verimli neticelerinden etkilendiğini belirten Zavqi, yıl dönümünün her iki ülke için de kutlanmaya değer olduğunu kaydetti.

Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi ile ilgili olarak Zavqi, bu inisiyatiflerin "tam zamanında" kurulduğunu, bölgesel işbirliği ve kalkınmaya daha fazla katkıda bulunacağını vurguladı.