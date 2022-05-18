Tacikistan: Doğuda düzenlenen operasyonda suç örgütüne üye 8 kişi öldürüldü - Haberler

Tacikistan makamları, ülkenin doğusundaki Dağlık Badahşan Özerk Vilayeti'nde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda 8 kişinin öldürüldüğünü, 70'ten fazla kişinin de yakalandığını bildirdi.

Tacikistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ruşan ilçesinde organize suç örgütünün, içinde askerlerin bulunduğu konvoya düzenlediği saldırıda 1 subayın yaşamını yitirdiği, 13 askerin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 200 kişiden oluşan silahlı grubun dün Duşanbe-Kulma otoyolunun Ruşan'dan geçen kısmı ile sınır komutanlığına giden yolu kapattığı kaydedilirken, örgütün bunun için önceden hazırlandığı ve bu amaçla yurt dışından silah getirttiği kaydedildi.

"Suç örgütüne üye 8 kişinin öldürüldüğü, 11 kişinin yaralandığı, 70'ten fazla kişinin de yakalandığı operasyonda, örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesine yer verilen açıklamada, Ruşan'daki mevcut durumun istikrarlı olduğu, örgütün diğer üyelerinin teslim olmaları için ültimatom verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Toplumun güvenliğinin ve gelişmesinin temeli yalnızca hukuka ve düzene uymaktır. Bu kutsal görevi, bölgenin gururlu insanlarıyla birlikte yerine getiriyoruz. Bununla bölgedeki tüm silahlı organize suç gruplarının faaliyetlerine son vermiş olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Tacik makamları, bu sabah, sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırmak için örgütlü suç çetesi üyelerinin dün Duşanbe-Kulma otoyolunun Ruşan'dan geçen kısmını yasa dışı kapattığını kaydederken, bunun üzerine suç çetesine yönelik bölgede operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Bölge basınında çıkan haberde, Dağlık Badahşan Özerk Vilayeti'nin merkezi Horug'da Bölge Valisi Alişir Mirzonabot ile Horug Belediye Başkanı Rizo Nazarzoda'nın istifaları, Kasım 2021'de hayatını kaybeden Gulbiddin Ziyabekov'un ölümünden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması ve protestolarda gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle hafta sonunda protestoların başladığı kaydedilmişti.