Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Acar'ı kabul etti

Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar'ı kabul ederek Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı "geçmiş olsun" dileklerini iletip desteğe hazır olduklarını belirtti.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar'ı kabul ederek Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı "geçmiş olsun" dileklerini iletip desteğe hazır olduklarını belirtti.

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Muhriddin, Büyükelçi Acar'ı kabul etti.

Tacikistan Acil Durumlar Komitesi Başkanı Rustam Nazarzoda'nın da katıldığı görüşmede, Muhriddin, Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine ve büyük maddi hasarlara neden olan şiddetli depremler nedeniyle Tacikistan'ın "geçmiş olsun" dileklerini bir kez daha iletti.

Görüşmede, Tacikistan'ın, depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak ve gerekli temel malzemelerden oluşan insani yardım sağlamak için Tacik Ulusal Afet Müdahale Gücü'ne bağlı profesyonel bir arama kurtarma ekibini seferber etmeye hazır olduğunu ifade ettiği belirtildi.