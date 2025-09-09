Tacikistan, Depremzedelere 3.000 Ton İnsani Yardım Gönderdi

KABİL, 9 Eylül (Xinhua) -- Tacikistan, depremin vurduğu Afganistan'a 3.000 tondan fazla insani yardım malzemesi gönderdi.

Devlete ait Afganistan Radyo ve Televizyonu salı günü yaptığı açıklamada "Tacikistan, Afganistan'ın doğusunu vuran depremden etkilenen halka destek olmak amacıyla 3.000 tondan fazla insani yardım malzemesi gönderdi" ifadesini kullandı.

Habere göre, 24 çeşit temel gıda ve gıda dışı ürün içeren yardım malzemeleri pazartesi günü Afganistan'a ulaştırıldı.

Çin, Katar, Pakistan, İran, Hindistan ve Özbekistan'ın aralarında olduğu pek çok ülke de depremden etkilenen Afganistan halkına gıda, çadır, battaniye ve ilaç gibi insani yardım malzemeleri göndermişti.

Geçtiğimiz hafta Afganistan'ın doğu bölgesinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde 2.200'den fazla kişi hayatını kaybederken, 3.600'den fazla kişi de yaralanmıştı. Deprem sadece Kunar vilayetinde 7.000'e yakın binanın yıkılmasına neden olmuştu.