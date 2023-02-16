Tacikistan'daki Çığ Felaketinde 10 Kişi Öldü

DUŞANBE, 16 Şubat (Xinhua) -- Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Tacikistan'da meydana gelen çığ felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

DUŞANBE, 16 Şubat (Xinhua) -- Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Tacikistan'da meydana gelen çığ felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti.

Tacikistan'ın doğusunda yer alan Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nin başkenti Horog'da şiddetli kar yağışı nedeniyle 8 kişi öldü ve 22 konut yıkıldı. Çığ bölgede elektrik kesintilerine de neden oldu.

Ülkenin başkenti Duşanbe yakınlarında meydana gelen çığda ise 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda araç otoyolda kara gömüldü.

Yerel meteoroloji dairesi çığ tehdidinin 19 Şubat'a kadar süreceği konusunda uyarıda bulundu.

Topraklarının yüzde 93'ünü dağlık bölgelerin oluşturduğu Tacikistan'da, çığ ve sel gibi doğal afetler sıkça yaşanıyor.