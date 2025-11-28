Tacikistan'da Sınır Bölgesinde Saldırı: 3 Çinli Hayatını Kaybetti

Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki işletmeye yönelik saldırıda 3 Çinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı, Hatlon vilayetinin Şemseddin Şahin ilçesindeki sınır bölgesine Afganistan tarafından silahla ateş açılması ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu işletmede çalışan 3 Çin vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Tacikistan tarafının Afganistan ile sınır bölgelerinde güvenliği sağlama ve karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliği ortamı yaratma konusundaki sürekli çabalarına rağmen komşu ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerinin, sınır bölgelerindeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan eylemlerde bulunmaya devam ettiği" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Tacik tarafı, derin endişelerini dile getirerek, suç örgütlerinin bu iğrenç eylemlerini şiddetle kınıyor ve Afgan yetkililerini, iki komşu ülkenin devlet sınırında istikrar ve güvenliği sağlamak için etkili önlemler almaya çağırıyor." ifadesine yer verildi.