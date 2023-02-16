Tacikistan'da, çığ düşmesi sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Tacikistan'da çığ düşmesi sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tacikistan'da çığ düşmesi sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Tacikistan Olağanüstü Haller Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin Dağlık Bedahşan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucunda 13 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. Afet sonucunda 4 konutun tamamen yıkıldığı, 35 konut ve 5 işletmenin hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bölgedeki halkın güvenli yerlere tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çığın düştüğü bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilerek, bölgedeki bazı yolların da trafiğe kapatıldığı kaydedildi. Isınma ve yağışlar nedeniyle 13 Şubat'tan bu yana 27 çığ vakasının meydana geldiği aktarılan açıklamada, dağlık bölgelerde çığ düşme tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, yayımladığı taziye mesajında, çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunurken, afet sonuçlarının en kısa zamanda ortadan kaldırılması için yetkilileri görevlendirdi. Kaynak: AA / Güncel Tacikistan Dünya Güncel Haberler

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