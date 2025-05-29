Tacikistan'da Buzullar Festivali ve Uluslararası Konferans Düzenlendi

Tacikistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Buzullar Festivali" etkinliğinde Tacikistan kültürü tanıtıldı.

Tacikistan hükümetinin girişimiyle düzenlenen "Buzulların Korunmasına İlişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans" başkent Duşanbe'de başladı.

Üç gün sürecek konferansta buzulların önemi ve su sorunlarına değinilecek.

Konferans kapsamında düzenlenen "Buzullar Festivali"nde ise ülke kültürü tanıtıldı, davetlilere otantik Tacik yemekleri ikram edildi.

Tacikistan'ın geleneksel el sanatlarının tanıtıldığı ve sanat ürünlerinin yer aldığı sergi de davetlilerin ziyaretine açıldı.

Program kapsamında katılımcılara, ülkenin önde gelen sanatçılarının performanslarını içeren müzik dinletisi ve dans gösterisi sunuldu.

Etkinlikte ayrıca Tacikistan'da bulunan diplomatik misyonlar açtıkları stantlarla kültürlerini tanıtma fırsatı buldu.

Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliğinin standı da katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

"Konferans buzulların korunmasına ilişkin yapıcı çözümler sunacak"

Başbakan Yardımcısı Dilrabo Mansouri, konuşmasında, buzulların önemine vurgu yapılacak konferansın katılımcılarına teşekkürlerini sundu.

Buzulların hem Tacikistan hem de pek çok ülke için önemli doğal su kaynağı olduğunu söyleyen Mansouri, gelecek nesillerin refahı için buzulların korunması gerektiğini belirtti.

Mansouri, konferans kapsamında gerçekleştirilecek müzakere ve görüşmelerin buzulların korunmasına ilişkin yapıcı çözümler sunacağını kaydetti.

Buzulların Korunması Konferansı

"Buzulların Korunmasına ilişkin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans", Tacikistan hükümetinin girişimiyle, küresel ekolojik dengenin korunması ve suyla ilgili zorlukların ele alınmasında buzulların hayati rolünü vurgulamak üzere 29-31 Mayıs tarihlerinde ülkenin başkenti Duşanbe'de düzenleniyor.

Buzullar ile ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınması arasındaki bağlantının ele alınacağı konferansta, buzulların korunmasının geçim kaynakları üzerindeki etkisi, su mevcudiyetinin sağlanması, buzulların erimesiyle bağlantılı risklerin en aza indirilmesi, hassas bölge ve toplumlar için uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşılması gibi konular masaya yatırılacak.

Konferans kapsamında, buzulların erimesi ve bu durumun yaygın sonuçlarının ele alınması için hükümetler arasında işbirliğine dayalı eylem, bilimsel yenilikler ve yeni politikaların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Aralık 2022'de, 2025 yılını Uluslararası Buzulların Korunması Yılı (IYGP) olarak ilan etmişti.