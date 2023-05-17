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Tacikistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'da

Tacikistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'da

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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi için Çarşamba günü öğleden sonra Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an kentine vardı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Zirvesi için Çarşamba günü öğleden sonra Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an kentine vardı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İmamali Rahman Tacikistan Güncel Haberler

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