Tacikistan Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanıyla İşbirliğinin Artırılmasını Görüştü

DUŞANBE, 2 Ağustos (Xinhua) -- Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pazartesi günü, Tacikistan'a resmi bir ziyarette bulunan Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul ederek iki ülke arasında çeşitli alanlarda daha yakın bir işbirliği kurulması konusunu görüştü. Rahman, Wang'dan samimi selamlarını ve en iyi dileklerini Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e iletmesini istedi ve Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nin tam bir başarıyla gerçekleşmesi dileğinde bulundu. Çin ile Tacikistan'ın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana daima birbirine saygı duyduğuna, güvendiğine ve desteklediğine işaret eden Rahman, Tacikistan'ın Çin tarafından önerilen büyük inisiyatiflere daima en başından destek verdiğini de belirtti. Rahman, bu yıl Tacikistan-Çin diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek iyi komşuluk ve dostluk geleneğini ileri götüreceklerini ve aralarındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye çıkaracak şekilde stratejik iletişimi sürekli güçlendireceklerini umduğunu söyledi.

Rahman, Tacikistan'a yeni bir parti aşı verdiği, Tacikistan ihtiyaç duyduğu her an ona yardım elini uzattığı ve yıllardır altyapısını iyileştirmesi ve halkının yaşam standardını yükseltmesi için Tacikistan'a güçlü bir şekilde destek verdiği için Çin'e teşekkür etti. Çin'in, Tacikistan'ın en büyük ekonomik, ticari ve yatırım ortaklarından olduğunu ve çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin hızlandığını belirten Tacikistan Cumhurbaşkanı, Tacikistan ve Çin'in ekonomik ve ticari işbirliği komisyonu toplantılarını başarıyla gerçekleştirmelerini, ikili ticaretin ölçeğini artırmalarını, bağlantı, üretim kapasitesi, enerji ve diğer alanlarda kilit işbirliği projelerinin uygulamaya konmasını hızlandırmalarını, madencilik ve tarım alanlarında işbirliğini genişletmelerini ve dijital ekonomi, e-yönetişim ve yapay zeka gibi yeni gelişen alanlarda işbirliğini yükseltmelerini ve Tacikistan'daki Çin yatırımlarını artırmalarını umduğunu söyledi. Wang da Xi'nin dostça selamlarını Rahman'a ileterek istikrarlı ve uzun dönemli ikili ilişkiler ve karşılıklı anlayış ve saygı için iki ülke cumhurbaşkanının sunduğu rehberliğin siyasi bir avantaj ve en büyük garanti olduğunu belirtti ve karşılıklı güven ve desteğin her iki ülkenin de sahip olduğu güzel gelenekler olduğunun altını çizdi.

Wang, Çin-Tacikistan ilişkilerinin sürekli bir şekilde aralıksız gelişme göstererek tarihinin en iyi dönemine ulaştığını kaydetti. Wang, iki cumhurbaşkanının Çin ve Tacikistan'ın ikili ilişkilerin eşsiz konumunu ve stratejik değerini yansıtan ortak birer kalkınma topluluğu ve güvenlik topluluğu kuracaklarını söyledi. İki tarafın temel çıkarları ve ana kaygı alanlarına ilişkin konularda daima birbirlerinin yanında durduğuna ve birbirine destek verdiğine işaret eden Wang, Çin'in Tacikistan'ın Çin ile ilişkileri geliştirme ve Çin'in inisiyatiflerine destek olmaya öncelik veren tutarlı politikasını takdir ettiğini belirtti. Aynı şekilde Çin'in de Tacikistan'ın güvenebileceği ve bel bağlayabileceği güvenilir bir ortak olduğunu söyleyen Wang, Çin'in iki cumhurbaşkanının vardığı önemli mutabakatları hayata geçirme, başarılı 30 yıllık diplomatik ilişkiler deneyimini özetleme ve kapsamlı stratejik ortaklıklarının gelişmesi için yeni hedefler belirleme konularında Tacikistan ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Wang, Çin-Tacikistan ekonomik ve ticari ilişkilerinin elverişsiz ortama rağmen belirgin bir şekilde güçlendiğinin altını çizerek bunun ilişkilerin sağlamlığını ve sahip olduğu potansiyeli gösterdiğine işaret etti. Wang, Çin'in Tacikistan ile kalkınma stratejilerinin birbirine yakınlaştırılmasını artırmaya, kilit işbirliği projelerini hayata geçirmeye, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve yapay zeka alanlarındaki deneyimlerini paylaşmaya, tarım endüstrisi zincirinde işbirliğini artırmaya, Tacikistan'dan daha fazla kaliteli tarımsal ürün ithal etmeye ve Tacikistan'ın kamu sağlığı kapasitesini artırmasına yardımcı olmak için aşı tedarikinde bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Güvenlik işbirliğinin iki ülke arasındaki yüksek seviyeli stratejik karşılıklı güveni yansıttığına inanan iki taraf geleneksel ve geleneksel olmayan güvenlik güçlüklerini ortak bir şekilde ele almaya, her türlü risk ve gizli tehlikeye karşı önlem almaya ve bölgesel barış ve istikrarı korumaya devam edecek. İki taraf ayrıca Shanghai İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ve Çin + Orta Asya (C+C5) çerçevesinde iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye de hazır bulunuyor. İki taraf Afganistan konusunda da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Pazartesi günü Tacikistan Ulusal Meclisi başkanı Rüstem İmamali de Wang ile bir görüşme yaptı. Tacikistan'a yaptığı ziyarette Wang Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile de görüşmeler yaparak iki dışişleri bakanlığı arasında işbirliği üzerinde çeşitli dokümanları imzaladı ve Luban Çalıştayı açılış törenine ve Tacikistan'a Kovid-19 aşılarının teslim törenine katıldı.