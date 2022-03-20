Taci'nin vücudu günden güne eriyor

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Taci Onay (37), beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü sırada, kasık bölgesinde kangren tespit edildi. Kasık bölgesinde çürümeler olduğu için 7 aydır yatağa bağımlı yaşayan Onay'ın vücudu, günden güne çürüyor. Oğlunun her gün gözünün önünde yavaş yavaş eridiğini söyleyen Hayriye Onay, "Her sabah kalkıyorum; yavrum nefes alıyor mu, diye kontrol ediyorum. Ne olur bize bir çare bulun" diyerek yardım istedi.

Gölcük'teki akaryakıt istasyonunda şoför olarak çalışan Taci Onay, 2017 yılında iş yerinde bulunduğu sırada baygınlık geçirdi. İş arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Onay'ın beyninde tümör tespit edildi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Onay, tümörün tekrar etmesiyle ikinci kez ameliyat oldu. Üçüncü kez tekrarlayan tümörün beynin kritik noktasında olması nedeniyle ameliyat yapılamadı. Taci Onay, kemoterapiye devam etti. Bu sırada Onay'ın kasık bölgesinde kangren tespit edildi. Tümör ve kangren nedeniyle Kocaeli'deki farklı hastanelerde 11 ameliyat geçiren Onay, daha sonra taburcu oldu. Kasık bölgesindeki kangren ve beynindeki tümör nedeniyle yatağa bağlı yaşam mücadelesi veren Onay'ın vücudu, her geçen gün çürümeye devam ediyor.