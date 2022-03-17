'Tabyalar, Çanakkale Savaşları'nda vurucu unsur oldu'

ÇANAKKALE Boğazı'nın Avrupa ve Anadolu yakasındaki tabyalardan yapılan top atışlarının, savaşın kaderini değiştirdiğini söyleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mithat Atabay, "Tabyalar, Çanakkale Savaşları'nda vurucu unsurlar oldular. Tabyalardan atılan toplar gemilere ağır hasarlar verecek şekilde kendini gösterirken, mayınlara çarparak da onların infilak etmesini sağlamış ve 18 Mart Zaferi böylece kazanılmıştır" dedi.

Çanakkale Boğazı'nı korumak için inşa edilen kalelerin yanı sıra boğazın güvenliği için Avrupa ve Anadolu kıtalarına 16 tabya inşa edildi. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid dönemlerinde inşa edilen Anadolu yakasındaki Orhaniye Tabyası, Karanlık Liman Tabyası, Topçamlar Tabyası, Çakaltepe Tabyası, Dardanos Tabyası, Hamidiye Tabyası, Çimenlik Tabyası, Mecidiye Tabyası ile Avrupa yakasındaki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Ertuğrul Tabyası, Domuzdere Tabyası, Kayalık Tepe Tabyası, Yıldız Tabyası, Mecidiye Tabyası, Hamidiye Tabyası, Namazgah Tabyası ve Değirmen Burnu Tabyası ile boğazın güvenliği artırılmaya çalışıldı. Kalelerin yanı sıra inşa edilen bu tabyalar ile Mehmetçik, 107 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek 'Çanakkale Destanı'nı yazdı.

Çanakkale Savaşları tarihinde Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görev alan Seyit Onbaşı'nın, en çok bilinen isim olduğunu söyleyen Atabay, "Rumeli Mecidiyesi'nde özellikle öğleden sonraki savaş sırasında taşıdığı mermisiyle tarihimizdeki yerini almıştır. Oradaki top bataryasının vincinin arızalanması üzerine ağır olan bir mermiyi Seyit Onbaşı ve arkadaşları kaldırarak topa sürmüşlerdir hatta 1 defa değil 4 defa aynı topu kaldırarak ateş edilmesini sağlamış, anlatımlara bakıldığında vurduğu gemi savaş dışı kalmıştır. Bu çok önemlidir ama Anadolu Hamidiye Tabyası'nda da Cideli Mehmet Çavuş var. İsmini çok fazla duymuyoruz ama burada büyük bir kahramanlık göstermiş hatta kendisi burada şehit olmuştur. Yine Çanakkale Boğazı'nın girişinde bulunan bir başka tabyada ise Trabzonlu Murtaza var. Büyük başarılar göstermişler ama isimleri Seyit Onbaşı kadar günümüze yansımamıştır" dedi.