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Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı

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Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı

SAĞLIK Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep sürecinin başladığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanlığı, tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep sürecinin başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2022 yılı 3'üncü dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için  29 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanacaktır. Talep bildirimi e-devlet şifresi ile PBS'ye (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak talep toplama ekranı üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir. Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayıp, sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak ve başvuru yerine geçmeyecektir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eylül Sağlık Güncel Haberler

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