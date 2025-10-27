tabii'nin yeni dizisi "Persona" izleyiciyle buluştu

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin suç, gerçeklik ve kimlik kavramlarını sorgulayan yeni dizisi "Persona" izleyiciyle buluştu.

Krom Medyanın hazırladığı dizinin başrollerinde Ertan Saban ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Senaryosunu Savaş Korkmaz'ın kaleme aldığı psikolojik gerilim türündeki yapımın yönetmen koltuğunda ise Ekrem Arslan oturuyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan usta oyuncu Saban, dizide canlandırdığı "Yiğit Dağlı" karakterinin spesifik, kendine has bir kişi olduğunu belirterek, "Yiğit Dağlı, Anton Çehov, Stendhal ve Fyodor Dostoyevski okumuş bir karakter. Aynı zamanda da bir Türk. Hem global hem lokal bir adam ve bunun kıskacında kendi işini yapmaya çalışan birisi. Eski karısıyla beraber olacağı için de çok heyecanlı, entelektüel bir yazarın çocukça hareketlerini göreceğiz." dedi.

"Açık görüşlü bir yönetmenle çalıştık"

Ertan Saban, kendisine senaryo ilk geldiğinde rolünü tam olarak anlayamadığını, okudukça hikayeye vakıf olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Senaryolar, özellikle dijital platformların işlerinde biraz canlı organizma, biraz yol haritası gibi. Yürüdükçe şekillenen, yürüdükçe form kazanan bir yapı. Bu senaryo da öyleydi. Biraz relax, açık görüşlü bir yönetmenle çalıştık ve o işin en enteresan tarafıydı. Bu anlamda karakter de biraz yolda şekillendi."

Yaklaşık 36 yıldır oyunculuk yaptığını söyleyen Saban, "Meslekte yaşlandık. Mesleki bir kimliğim var. Onun arasında da gri olan, gün içerisindeki bir sürü kimlikçiklerimiz var. Ama temelde, taşıyıcı sütunlarımız var. Bunlar işimiz yani aşımız, evladımız ve zevcemiz. Bunların arasında hayatta gidip geliyoruz. Çok şükür de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Saban, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde canlandırdığı "Vlad Dracula" karakterinin de kendisi için oldukça özel olduğundan bahsederek, "Çok keyifle sete gidiyorum. Ayaklarım geri geri gitmiyor. Dracula gerçekten sevdiğim karakter. Oynamak nasip olduğu için teşekkür ederim." diye konuştu.

"İnsanların dönüp dönüp tekrar izleyebileceği bir iş oldu"

Yapımda "Burcu Türkoğlu" karakterine hayat veren başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz ise daha önce oynamadığı bir karakteri dizide canlandırdığını ve rolünün kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Projenin kendisine çok şey kattığını ifade eden Deniz, şunları anlattı:

"Her oynadığım karakter, hem iş anlamında hem de özel hayatıma çok fazla şey katıyor. Bu da onlardan biri oldu. İnsanların dönüp dönüp tekrar izleyebileceği bir iş oldu. Çekimler de çok güzel geçti. Çok yoğun bir programımız vardı. Ankara'da bir buçuk ay gibi bir süreçte çektik. Bizim için keyifliydi."

"Çekimler, bir kamp süreci gibi geçirildi"

Oyuncu Merve Nur Bengi de canlandırdığı "Sibel Kalay" rolünün, hikayeyi sorgulama sürecinde empati damarını tutan bir karakter olduğunu belirterek, "Herkesin farklı farklı personaları var ama birinin personasını nasıl algıladığın, aslında senin personanın nerede durduğuyla başlayan bir konu. Sibel Kalay da kendi perspektifinden, kendi yaşanmışlığı içinde empati damarını tutarak gözlemleyen ve analiz eden bir karakter." diye konuştu.

"Persona"nın kendisinin ilk tabii projesi olduğuna değinen Bengi, "Persona kendi içinde platosu bulunan, Ankara'ya gitmek, oyuncu arkadaşlarla aynı yerde kalmak ve totalde bir kamp süreci gibi geçirildi. Mekanımızın da kendine has bir atmosferi vardı. Çok dışarı çıkmıyorduk. Dolayısıyla çok kapandığım, kendimi biraz kaptırdığım, benim için ilginç bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bengi, Ankara'da çekimlerin yapıldığı 12 bin metrekarelik özel platodan oldukça etkilendiğini söyleyerek, "Gerçekten Hollywood standartlarında, bir oyuncunun deneyimlemek isteyeceği bir atmosferdi." görüşünü paylaştı.

Dizide Ertan Saban'ın oynadığı "Yiğit Dağlı" karakterinin kendisine ilham verdiğini dile getiren Bengi, "Belki de cesaret etmek, kendini personasız yansıtabilmeyle ilgili bana bazı paragraflar açtı." yorumunu yaptı.

"Özellikle sorgu odasını özel tasarladık"

Yönetmen Ekrem Arslan ise dizide distopik bir atmosfer oluşturmaya çalıştıklarına işaret ederek, şunları anlattı:

"Dizide kişilikler ne kadar renkli ve değişkense aslında atmosferin de bir statik düzlem üstünde değişken olmasını istedik. Bu konuda da bize tavan ışıkları yardım etti. Özellikle sorgu odasını özel tasarladık. Distopik olmasını da istedik. Çünkü gerçekte böyle bir şey olmayacak. İkincisi de renklerin psikolojiye etkisini kullanmak istedik. O yüzden karşımızdaki her psikolojik duruma karşı başka bir oyun hazırladık. Bunları bölümler boyunca gerçekleştirdik. Bu anlamda içimize sinen, bir benzeri olmayan da bir iş oldu."

Platonun da çok iyi planlandığına dikkati çeken Arslan, "Platoya iyi bir yatırım yapıldı. Ses yalıtımından tutun da set düzeni ve set zamanlamasına kadar planlanmış her şey. Hollywood standartlarında diyebiliriz ama ticari amaçla yapılmadı. Buraya bir ideal konuldu ve o ideale uygun çalışıldı. Bu anlamda ortaya çıkan standarttan memnunuz." diye konuştu.

Arslan, izleyiciyi gerilim, gizem ve duygusallığın beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz dizide, insanlar bilmecenin peşinden gitsin ya da olayları çözsün, bir izlek olarak bunu takip etsin istiyoruz. Asıl karakterler ve kendileriyle de empati yapabilsinler istedik. Bu yüzden dizi, katmanlı bir iş. Düz bakışta bir şey görünüyor ama biraz daha derinlikli bakışta başka bir katmanı olan ve bu katmanların çok kullanıldığı bir iş gerçekleştirdik. Temel tartıştığımız şey ise insanların kişilikleri ve olmak zorunda oldukları kişilikleri. Bu da 'persona' dediğimiz şey. En azından insanlar kendi hayatlarında günün sonunda kendilerine ne kadar dürüst, dışarıya ne kadar dürüst ve bunun dengesini nasıl kurabilmiş? Onun muhasebesini yapabilirlerse bizim için istediğimiz fayda ortaya çıkmış olur."

Oyuncuların çekim sürecinde oynadıkları karakterleri yaşadıklarını dile getiren Arslan, "Bunu fark ettiğimiz andan itibaren karakterlerin hikayesini, tavırlarına katmaya çalıştık. O yüzden asla kartona dönüşmeyecek karakterler izleyeceksiniz. Bunu oyuncularımız çok iyi başardı. Onlara bu anlamda çok teşekkür ediyorum." dedi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Yüksel, Cenan Adıgüzel, Noyan Uzer ve Harun Dağaşan da yer alıyor.