TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI - Haberler

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TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da otoyol kenarında tabelanın 5 metrelik direğine düşüp sıkışan leylek, reklam firması çalışanları tarafından fark edilip, kurtarıldı.

BURSA'da otoyol kenarında tabelanın 5 metrelik direğine düşüp sıkışan leylek, reklam firması çalışanları tarafından fark edilip, kurtarıldı.

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli yakınlarındaki tabeladaki görseli değiştirmeye gelen reklam firması çalışanları, bir leyleğin direğe sıkıştığını fark etti. Firma çalışanlarından Hasan Günindi ile Halit Sakin, leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Halit Sakin, beline bağladığı iple 5 metre derinliğindeki borunun içine girerek, leyleği çıkardı. Yarası bulunmayan leylek, doğaya salındı.

TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

TABELANIN DİREĞİNE SIKIŞAN LEYLEK, KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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