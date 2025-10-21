TABEF 2025: Türkiye-Afrika İşbirliği Güçleniyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, Türkiye- Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nu (TABEF) değerlendirdi.

Geyik, yazılı açıklamasında, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumda tarım, gıda, madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım, savunma sanayi ve veri teknolojileri gibi stratejik sektörlerin masaya yatırıldığını belirtti.

TABEF 2025'in Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında var olan köklü ve derin bağları daha da güçlendireceğine inandığını aktaran Geyik, "Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde, DEİK'in derin tecrübesi sonucu kusursuz bir biçimde icra edilen TABEF, Türkiye'ye ve ülkemiz iş insanlarının potansiyeline verilen değeri bir kez daha bizlere göstermiştir. 1,5 milyarlık dinamik nüfusu, zengin doğal kaynakları, dostluk ve güven kapılarının Türkiye'den iş insanlarına sonuna kadar açık olduğu bir Afrika kıtası önümüzde durmaktadır. Bizler de ülkemiz ve şehirlerimizdeki iş insanlarımız adına bu potansiyeli harekete geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İhracatımızı artırmak için fırsatları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.