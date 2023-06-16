Ankara Barosu'ndan açıklama: Avukat Belen Nesil Çoşğun'un ölümü soruşturuluyor

ANKARA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Ankara'da tabancayla vurularak hayatını kaybeden avukat Belen Nesil Çoşğun'un (24) erkek arkadaşı Muhammed B. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Ankara Barosu'ndan açıklama yapıldı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Av. Belen Nesil Çoşğun'un ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada şüpheli M.B., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutukluluğa sevk edilmiş ve akabinde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma, Baro Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizce takip edilmektedir. Hukuki sürecin devamında da Baromuzca gerekli açıklamalar yapılacak olup, soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini yineleriz" denildi.