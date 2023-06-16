Üye Girişi
Haberler
Ankara Barosu'ndan açıklama: Avukat Belen Nesil Çoşğun'un ölümü soruşturuluyor

Ankara Barosu'ndan açıklama: Avukat Belen Nesil Çoşğun'un ölümü soruşturuluyor

Güncel Haberler

ANKARA BAROSU'NDAN AÇIKLAMAAnkara'da tabancayla vurularak hayatını kaybeden avukat Belen Nesil Çoşğun'un (24) erkek arkadaşı Muhammed B. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Ankara Barosu'ndan açıklama yapıldı.

ANKARA BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Ankara'da tabancayla vurularak hayatını kaybeden avukat Belen Nesil Çoşğun'un (24) erkek arkadaşı Muhammed B. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Ankara Barosu'ndan açıklama yapıldı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Av. Belen Nesil Çoşğun'un ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada şüpheli M.B., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutukluluğa sevk edilmiş ve akabinde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma, Baro Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizce takip edilmektedir. Hukuki sürecin devamında da Baromuzca gerekli açıklamalar yapılacak olup, soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini yineleriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

Ankara Belen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title