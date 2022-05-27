Tabancayla ateş açan kişinin bekçilerin silahından çıkan mermiyle ölmesine ilişkin davaya başlandı - Haberler

Konya'da kendisini uyarmak isteyen iki mahalle bekçisine silahla ateş açan kişinin, bekçilerin silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili davaya başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bekçilerden tutuksuz sanık H.E, müştekiler ve taraf avukatlar katıldı.

Söz verilen H.E. diğer bekçi A.A. ile olay tarihinde devriyede olduklarını, yüksek müzik sesi duyunca sesin geldiği yöne doğru gittiklerini söyledi. Sesin beyaz renkli bir araçtan geldiğini gördüklerini, aracın sahibini uyarmak için yanına gittiklerini aktaran H.E, "Uyarı için aracın cam kısmına vurduk ancak bu kişi tepki vermedi. Bunun üzerine kapının kilitli olmadığını fark edince kapıyı açıp bu kişiyi uyandırdık. Kendimizi tanıttık, üzerimizde resmi üniformamız da vardı. Araçtaki kişi uyanınca bize hakaret ve küfür etmeye başladı, elini sağ bel kısmına götürdü. Şahısta silah olduğunu anlayınca aracın arkasına doğru geçtik." ifadesini kullandı.

H.E, maktulün kendilerine ateş etmesi üzerine diğer bekçi A.A'nın da havaya uyarı için bir el ateş ettiğini dile getirdi.

"Korkutmak için hedef gözetmeden önüne doğru ateş ettim"

Maktulün ateş ederek geriye doğru kaçmaya başladığını anlatan H.E. şöyle devam etti:

"A.A. aracın arkasına saklanabilmişti. Benim saklanacak yerim yoktu. Şahıs bana 2 el ateş etti, merminin biri ayağımın önüne düştü. Ben de havaya 2 el uyarı için ateş ettim. Bana 3. kez ateş edince ben de korkutmak için hedef gözetmeden önüne doğru ateş ettim. Şüpheli başka aracın arkasına saklandı, bir el daha ateş etti. Bir süre sonra oradan çıkıp geri geri yalpalayarak giderken düştü. Sarhoş olduğu için düştüğünü zannettim, yanına gidince yaralandığını fark ettim. Kanı görünce olay yerine ambulans istedim."

Maktulün babası Murat Toker ise olayın detaylı şekilde araştırılmasını talep ederek şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konya'nın Meram ilçesinde 28 Eylül 2021'de kendisini uyarmak isteyen iki mahalle bekçisine silahla ateş açan Mehmet Toker, bekçilerden H.E'nin silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanmış, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenmişti. Gözaltına alınan iki bekçi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.