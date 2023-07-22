Tabancayı kurcalarken arkadaşını öldürdü: 4 gözaltı (2)

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDISamsun'un İlkadım ilçesinde, Cenk Regaip Akman'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömür Can Özcan ve ağabeyi Yusuf Özcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cenk Regaip Akman'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömür Can Özcan ve ağabeyi Yusuf Özcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erdem A. ve Tayfun S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.