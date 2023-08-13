Tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda temizlediği tabancasının ateş alması sonucu bir kişi ayağından yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. Mustafa A.evinde kendisine ait tabancasını temizlemeye başladı. Bir anda ateş alan silahtan çıkan mermi Mustafa A.'nın ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi silah sesini duyarak odaya koşan ailesi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı adam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.