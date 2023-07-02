T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda Arıza: Duraklarda Yoğunluk Oluştu
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T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Arıza nedeniyle tramvay Kiptaş-Venezia durağında durdu ve yolcular bir süre beklemek zorunda kaldı. Arızanın giderilmesiyle birlikte yoğunluk normale döndü.
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.
Alınan bilgiye göre, Topkapı'dan Mescid-i Selam yönüne seyir halindeki tramvay, arıza nedeniyle Kiptaş-Venezia durağında durdu.
Kapıları açılan tramvaydan inen yolcular, durakta bir süre sorunun giderilmesini ve seferlerin başlamasını bekledi.
Bir süre oluşan yoğunluk, arızanın giderilmesi ve seferlerin başlamasıyla yeniden normale döndü.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel