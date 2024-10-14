T3 Vakfı, Uluslararası Uzay Federasyonu'na Üye Oldu

Türkiye'nin Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Türkiye'ye uzay liginde basamak atlatma hedefiyle Uluslararası Uzay Federasyonuna (IAF) üye oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'yi uzay, havacılık ve teknoloji alanında önde gelen TEKNOFEST'lerle buluşturan ve bu alanda çok sayıda nitelikli insan yetiştirmenin önünü açan kurum, çalışma alanına bir yenisini ekledi.

T3 Vakfı'nın, uzay ekonomisini canlı tutmak ve uzay ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan IAF'a üyeliği, bu yıl 14-18 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilen 75. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC) onaylandı.

80 ülkeden 563 üyesiyle dünyanın en önemli ve en büyük uzay yapılanması olan IAF, her yıl düzenlediği IAC ile sektördeki güncel gelişmelerin ele alınmasına platform sağlıyor.

"Buraya üye olmamız son derece önemli"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine, geçen yıl ilk defa T3 Vakfı olarak TEKNOFEST'te derece alan ekiplerle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. IAC'ye katıldıklarını hatırlattı.

Kongredeki atmosferden çok etkilendiklerini belirten Hıdır, TEKNOFEST gibi dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivalini düzenleyen kurum olarak, uzay alanındaki en prestijli kongrenin de mutlaka bir parçası olmaları gerektiğini söyledi.

Hıdır, Bakü dönüşü IAF'a üyelik için başvurduklarını ve 1 yıllık değerlendirme süreci geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi 75. IAC'te düzenlenen IAF Genel Kurulu'nda üyeliğimiz onaylandı. Uzay alanında yapılan çalışmaları yakından izlemek ve uzay ajanslarının çalışmalarını yürüten kurumların bulunduğu bir federasyonun içinde bulunmak kritik öneme sahip. Üyeliğimiz, IAF tarafından düzenlenen kongre, etkinlik ve toplantılara katılım sağlayarak ülkemizin uzay alanındaki faaliyet ve hedeflerini uluslararası arenada anlatabilmemize ve ülkemizin uzay çalışmalarına basamak atlatmamıza imkan tanıyacak. Ayrıca 2026'da Antalya'da düzenleyeceğimiz 77. IAC öncesinde ülkemizden önemli firmalarla birlikte buraya üye olmamız son derece önemli."

TEKNOFEST finalistleri Milano'da

IAC Komitesi'nin her yıl öğrenciler tarafından gelen makaleleri değerlendirerek, uygun bulduklarını sunum yapmaları için kongrelere davet ettiğini dile getiren Hıdır, burada da TEKNOFEST olarak yer aldıklarını aktardı.

Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST'lerde finale kalan ekiplere özel bir çağrı açtıklarını ve Milano'daki kongre için birer makale hazırlamalarını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, TEKNOFEST'teki biyoteknoloji, dikey inişli roket ve uzayla ilgili projelerini geliştirerek, 75. IAC'de sunulmak üzere makaleler hazırladı, bunları IAC'ye gönderdiler. IAC teknik heyeti çalışmaları değerlendirdi ve TEKNOFEST'ten çıkan öğrencilerimizin 7'sinin makalesi kabul edildi. Bunların içerisinde 2 tane lise öğrencisi var. Biz de onların T3 Vakfı olarak yol ve konaklamalarını karşıladık. TEKNOFEST'ten ekiplerimiz, yarışmalarda ortaya koydukları çalışmalarını akademik bir çıktıya dönüştürdü ve şimdi burada 7 ayrı makalenin sunumunu gerçekleştirecekler. Bu da bizim için çok büyük bir gurur."

IAF hakkında

IAF, sektörün önde gelen uzay ve savunma kuruluşlarından biri olarak 1951'de Fransa'nın başkenti Paris'te kuruldu. Her yıl düzenlenen, tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği IAC'ye ev sahipliği yapan IAF'a üye olunması, özellikle uluslararası işbirliklerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.