Üye Girişi
Haberler

T3 Vakfı Başkanı Gaziantep'teki Bilim İslahiye'yi İnceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Bilim İslahiye'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hıdır, öğrencilerle görüşerek projelerini dinledi ve desteklerini ifade etti.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki "Bilim İslahiye"de incelemede bulundu.

Hıdır, beraberindeki heyetle İstasyon Caddesi'ndeki Bilim İslahiye'yi ziyaret etti.

Deneyap, teknoloji gibi atölyelerde incelemede bulunan Hıdır, öğrencilerle görüştü.

Hıdır, AA muhabirine, T3 Vakfı olarak sadece İstanbul'da değil, Edirne'den Hakkari'ye ülkemizin her şehrinde özellikle bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Gaziantep'i ziyarete geldik. Bilim İslahiye'de astronomi, uzay, havacılık, matematik ve tasarım gibi hem teknoloji hem de bilim alanında farklı atölyelerimiz var. Bu atölyelerimizde İslahiye'deki öğrencilerimiz ortaokul, lise gruplarımız atölyelerimizde eğitimler alıyorlar. Tabi deneyap atölyeleri ise sınavla kalıcı olarak öğrenci seçtiğimiz bir model. Depremden sonra çok zorlu bir süreç yaşandı. Özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde büyük yıkımlar oldu maalesef. Biz T3 Vakfı olarak ilk etapta çok hızlı bir şekilde sahaya inip buradaki çocuklarımızı, gençlerimizi bilimle teknolojiyle vakit geçirerek, en azından psikolojik anlamda destek olmak maksadıyla ilk etapta atölye bilim çadırları açtık. 3 ay boyunca bilim çadırlarında çocuklarımıza bilimsel faaliyetler, etkinlikler yürütmüştük. Tabii onlar geçici çözümlerdi ama şu anda Bilim İslahiye'de hem bilim hem deneyap atölyelerimizde gençlerimiz eğitimler alıyor, projeler geliştiriyorlar, TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanıyorlar. Bu anlamda bizler de onların yanında olmak, destek olmak, heyecanlarına ortak olmak için Gaziantep'e geldik. İslahiye'de gençlerimizle bir arada olduk, çalışmalarını, projelerini yakından dinleme fırsatı bulduk."

T3 Vakfı olarak sadece belirli bir kesimin değil, toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme süreçlerinde aktif bir şekilde yer almasını önemsediklerini ifade eden Hıdır, "Burada öğrencilerimizle birlikte, öğretmenlerimiz, velilerimiz, gönüllü ve bursiyerlerimiz bu işin parçası haline geliyor. Bu anlamda 7'den 77'ye herkes teknoloji geliştirme süreçlerinde aktif bir şekilde gönüllü olarak yer almış oluyor. TEKNOFEST'i düzenleyerek zihinsel bir paradigma dönüşümüne vesile olduk." diye konuştu.

T3 Vakfı olarak bilim merkezlerinin daha çok yaygınlaştırılması, her kesime, her seviyeye yayılmasının ana hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Hıdır, "Deneyap atölyelerinden geleceğin Aziz Sancarlarının, Selçuk Bayraktarlarının doğacağına inanıyoruz. Gençlerimiz hem deneyap atölyelerinde eğitim alıyorlar, TEKNOFEST'te yarışıyorlar, akabinde de bu yarışmalardaki projelerini girişimlere dönüştürüyorlar." ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, kendi sınıfında dünyanın en iyi İHA ve SİHA'larını üreten Baykar gibi hikayelerin çoğalması, gençlerin katma değerli ürünler geliştirmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Türkiye'nin yanı sıra dost ülkelerde de merkezler açtıklarını aktaran Hıdır, "Bunun yanında dost ve kardeş coğrafyalarımızda da bu çalışmaların yaygınlaştırılması ve kardeş ülkelerin de kendi milli teknoloji hamlelerini gerçekleştirmesini diliyoruz. Bu manada Azerbaycan'da Kıbrıs'ta bilim merkezlerimizi açtık. Dün Suriye'deydik, El Bab ve Cerablus'ta öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda hedeflerimiz arasında özellikle yakın kardeş coğrafyalarımızda bu faaliyetleri genişletmek istiyoruz." dedi.

Daha sonra Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde "Gaziantep Gönüllüler Buluşması"nda öğrencilerle sohbet eden Hıdır, Bilim Gaziantep öğrencilerinin tasarladığı ve TEKNOFEST'te yarışan insansız hava aracını uçurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Türkiye Teknoloji Güncel Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Canlı anlatım! Şampiyonluk maçında fark 2'ye çıktı

Canlı anlatım! Şampiyonluk maçında fark 2'ye çıktı

 Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Bakmadan Geçme

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? #129349 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olacak mı, nerede olacak? #9917 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917 GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda?
Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title