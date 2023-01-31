T24 Yıllık Buluşmaları: Cumhuriyet'in 100. Yılının Eşiğinde Türkiye ve Dünya Nereye?

T24, 24 Ekim 2022 Pazartesi günü, tam gün süren bir konferans düzenledi. "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının eşiğinde Türkiye ve dünyanın nerede olduğunun, nereye doğru yöneldiğinin" irdelendiği konferansta, alanında uzman ve saygın isimler sunumlar yaparak panellere katıldı.

Finansal dış kaynaklar ve ideolojik angajmanlardan bağımsız, sadece gazetecilik gelirleriyle yayın yapan T24, yayın hayatındaki 13 yılda Türkiye'nin her kesimince izlenen, dünyada da referans alınan, bu vasıflarıyla medya tarihinde özel bir yeri olan bir haber/yorum/analiz mecrası konumuna ulaştı. T24, her yıl düzenleyeceği yıllık buluşmaların ilkini, 24 Ekim 2022'de, tam gün süren bir konferansla gerçekleştirdi.

Hilton Bosphorus İstanbul Konferans Merkezi'nde yapılan konferansın açılış sunumunu, "gençliğin durumu, korkuları, beklentileri, arayışları ve seçimlere ilişkin olasılıklar" konularını ele alan Bekir Ağırdır yaptı. Moderatörlükleri Murat Sabuncu ve Şirin Payzın'ın üstlendiği konferansta, Prof. Dr. Daron Acemoğlu da "gelecek 30 yılda Türkiye ve dünyayı bekleyen ekonomik, demografik ve teknolojik gelişmeler" üzerine bir sunum yaparak sorulara yanıt verdi.

Türkiye'nin saygın akademisyen, ekonomist, iş insanı ve dış politika uzmanlarının panellere katıldığı konferansın kapanış konuşması ise eserleri Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen Orhan Pamuk tarafından yapıldı.