T24 Haber Sitesi ve Gazeteci Seyhan Avşar'a Soruşturma Başlatıldı

(İSTANBUL)- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "T24 haber sitesi ve gazeteci Seyhan Avşar hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlattığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi sayfasında, T24 haber sitesi ve gazeteci Seyhan Avşar'ın Suriye'de yaşanan gelişmeleri takip ederken uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitiren Nazım Daştan ve Cihan Bilgin hakkındaki haber ve paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"20 Aralık 2024 tarihinde T24 isimli haber sitesinde 'Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de öldürüldü' başlıklı haber ve Seyhan Avşar isim şahıs tarafından 21 Aralık 2024 tarihinde Twitter sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda PKK terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle haklarında kayıt bulunan örgüt mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri şekilde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'terör örgütü propagandası yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, çeşitli mahkemelerce verilmiş Nazım Daştan'ın PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma-yönetme suçundan toplam 11, Cihan Bilgin'in de bir arama kaydının bulunduğu ifade edildi.