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T24 deprem bölgesinde; "Sobamızı bile kendimiz bulduk"

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T24/AdanaDeprem bölgesi Adana'ya giden T24 ekibi, depremzelerin yaşadığı sorunları dinledi.

T24/Adana

Deprem bölgesi Adana'ya giden T24 ekibi,  depremzelerin yaşadığı sorunları dinledi.

Adana'da bir depremzede " Ama biz aslında her şeyi dayanışmayla hallettik. Kendimiz hallettik. ve bu deprem dünyaya bakışımı değiştirdi. Daha yoksulların yaşadığı Fatih Mahallesi'nde yaşayanlar ki onlar da aynı depremi yaşadı, onlar bizi hiç yalnız bırakmadı. Normal hayatımda giymeyeceğimiz kıyafetler arasında kıyafet ararken bulduk kendimizi. Yemekler getirdiler. Onların evleri hasar görseydi, çadırda yaşamak zorunda kalsalardı biz aynı şeyi yapar mıydık diye düşündüm" dedi.

İmkan ve yardımların yetersiz olduğunu söyleyen depremzede "Sobamızı bile kendimiz bulduk" dedi.

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Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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