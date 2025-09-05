T-70 Genel Maksat Helikopterinin Dördüncü Adedi Envantere Alındı
Milli Savunma Bakanlığı, T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında dördüncü helikopterin kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ve törenle envantere alındığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında dördüncü helikopterin envantere alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında dördüncü helikopterin kabul faaliyetleri tamamlandı. Helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda törenle envantere alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel