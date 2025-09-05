Haberler

T-70 Genel Maksat Helikopterinin Dördüncü Adedi Envantere Alındı

T-70 Genel Maksat Helikopterinin Dördüncü Adedi Envantere Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında dördüncü helikopterin kabul faaliyetlerinin tamamlandığını ve törenle envantere alındığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında dördüncü helikopterin envantere alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; T-70 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında dördüncü helikopterin kabul faaliyetleri tamamlandı. Helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda törenle envantere alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro seferberlik ilan etti! 8 milyon kişiyi askere çağırıyor

Seferberlik ilan edip, 8 milyon kişiyi askere çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.