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Szalai sakatlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Szalai sakatlandı

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak yerini Filip Novak'a bıraktı.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak yerini Filip Novak'a bıraktı.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesinin 59. dakikasında sarı-lacivertlilerin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Szalai, 61. dakikada yerini Filip Novak'a bıraktı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Szalai sakatlandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Güncel, Haberler

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