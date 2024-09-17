SYS Grup, Birleşik Krallık'ta Savunma Fuarına Katılacak

SAMSUN Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden CANiK ve AEI Systems, Birleşik Krallık'ta 18-19 Eylül'de gerçekleştirilecek, kara aracı ve ekipman üreticilerini buluşturan DVD Fuarı'na katılacak.

Birleşik Krallık Kara Kuvvetleri tarafından organize edilen kara aracı ve ekipman üreticilerini buluşturan DVD, SYS Grup şirketlerinin Birleşik Krallık ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlardaki stratejik hedeflerine ulaşma yolunda olanak sunuyor. Bu kapsamda SYS Grup şirketleri, bu kez 18-19 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan DVD Fuarı'na katılacak.

GRUP ŞİRKETLERİ, UZAKTAN KOMUTALI SİLAH SİSTEMİ (UKSS)'Nİ TANITACAK

AEI Systems etkinlik kapsamında 30x113 mm düşük geri tepmeli orta kalibre topu VENOM LR'ı öne çıkarırken, CANiK, 12.7x99 mm ağır makineli tüfek ailesi olan CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 silahlarını öne çıkaracak. Yine grup şirketlerinden UNIROBOTICS ise TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS)'ni tanıtacak. SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Grubun Birleşik Krallık'ta yürüttükleri faaliyetlerin, belirledikleri hedeflere ulaşma yolunda stratejik önemde olduğunu söyledi.

AEI Systems'ın SYS Grup bünyesine katılması ile Birleşik Krallık'ın savunma sanayisindeki yerlerini sağlamlaştırdıklarını dile getiren Aral, İngiltere'deki tesislerimizden İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verebildiklerini, daha yakın iş birlikleri geliştirdiklerini ve üçüncü ülkelere açılma yolunda yeni kapılar araladıklarını vurguladı. Aral, Birleşik Krallık savunma tedarik süreçlerine dahil olmanın SYS Grup'un Avrupa'daki büyüme hedeflerinin kritik bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.

'İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMEK SYS GRUBUN HEDEFLERİNE ULAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK'

Aral, Birleşik Krallık'ın güçlü bir savunma pazarı olmasının ötesinde, teknolojik yeniliklere verdiği önemle küresel anlamda öne çıktığına işaret ederek, bu nedenle grup şirketleri olarak geleceğin savunma sanayisinin konuşulduğu ve bir anlamda da geleceğin muharebe ortamının şekillendiği etkinlikte yer almanın, burada yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmenin, SYS Grubun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Aral, CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS'in yenilikçi ve ileri teknolojilerle, başta Birleşik Krallık ve yine burada kurulacak iş birlikleri ile diğer dost ülkelere en ileri çözümleri sunmak için hazır olduğunu bildirdi