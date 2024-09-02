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Symphony X İstanbul'da Hayranlarıyla Buluştu

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ABD'li progresif metal grubu Symphony X, Avrupa turnesinin ilk ayağında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Türkiye'de ilk kez sahne alan grup, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren grup, progresif metal türüne öncülük eden isimler arasında yer alıyor.

ABD'li progresif metal grubu Symphony X, Avrupa turnesinin ilk ayağında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez sahne alan topluluk, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde konser verdi.

Konserin açılışını deneysel metal türünde özgün eserler üreten Alkera yaptı.

Grup, Black Label Events organizasyonu, %100 Metal ve Razer'in katkılarıyla konser verdi.

Vokalist Russell Allen öncülüğünde konser veren grupta, gitarda Michael Romeo, bas gitarda Michael LePond, klavyede Michael Pinnella, davulda ise Jason Rullo yer aldı.

Symphony X, konserde "The Divine Wings of Tragedy", "V: The New Mythology Suite", "The Odyssey", "Paradise Lost" ve "Underworld" albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

New Jersey'de 1994'te gitarist Michael Romeo tarafından kurulan grup, Dream Theater ve Fates Warning gibi grupların yanı sıra progresif metal türüne öncülük eden isimler arasında yer aldı.

Kariyeri boyunca 9 stüdyo albümüne imza atan grup, sevilen şarkılarını iki ayrı albümde derleyerek, müzikseverlerle buluşturdu.

Kaynak: AA / Güncel

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