Avustralya'daki saldırganlara müdahale eden Suriyeli Ahmed'in kuzeni konuştu Açıklaması

Avustralya'nın Sydney kentinde plajda düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya, cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed'in yakınları konuştu.

Dubai merkezli el-Arabia kanalına konuşan Ahmed el-Ahmed'in kuzeni Mustafa Esad, Ahmed'in Avustralya vatandaşı olduğunu, aslen Suriye'nin İdlib iline bağlı Neyreb köyünden geldiğini ve tam adının Ahmed Fethi el-Ahmed olduğunu söyledi.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan el-Ahmed'in Sidney'de Kogarah bölgesinde bulunan St. George Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu aktaran el-Musa, "(Ahmed) İki kurşunla yaralandı. Biri sol omzunda, diğeri sol elinde. Durumu başta kritikti ancak şu an stabil." dedi

Kurşunların çıkarılması için ameliyatın yarın sabaha planlandığını aktaran Esad, bu kararın tamamen doktorların tıbbi değerlendirmesi doğrultusunda alındığını kaydetti.

Saldırı anına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esad, Ahmed'in olay sırasında saldırının kimi hedef aldığını bilmediğini vurgulayarak, "Gördüğü tek şey silahlı bir kişinin sivillere ateş açmasıydı. İnsanların vurulduğunu ve öldürüldüğünü görünce kayıtsız kalamadı. Yaptığı şey tamamen insani bir refleksti." diye konuştu.

El-Ahmed'in o an korkup korkmadığına dair soruya ise Esad, "Ahmed, bana ilk anda ölümü hiç düşünmediğini söyledi. Kurşunlar başının üzerinden geçtiğini gördüğünde, Allah bana bir cesaret verdi, kendimi bir anda ona saldırırken buldum, dedi." yanıtını verdi.

Silahı ele geçirdikten sonra yaralanmasına rağmen Ahmed'in pişmanlık duymadığını belirten Esad, "Aksine yaptığı şeyden gurur duyuyor. Allah'ın bildiği sayıda insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğuna inanıyor. Hayat ve ölüm Allah'ın takdiridir. O insani görevini yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Avustralya basını, Ahmed'den "kahraman" olarak bahsediyor

Avustralya basınında ve kamuoyunda, Ahmed'in saldırıya müdahale anları gündem olurken, o anlara ilişkin görüntü sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor.

Avustralyalılar, Ahmed'in müdahalesinden "kahramanca bir hareket" olarak bahsediyor.

NSW Başbakanı Chris Minns, Ahmed'in saldırgana müdahalesini "hayatında gördüğü en inanılmaz sahne" olarak nitelendirdi.

Minns, "O adam gerçek bir kahraman ve onun cesareti sayesinde bu gece hayatta olan birçok insan olduğuna hiç şüphem yok." dedi.

Sydney Morning Herald gazetesi ise Ahmed'den, "çok sayıda kişinin hayatını kurtaran kahraman" olarak bahsetti.

Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC), "Bondi Plajı'ndaki saldırganlardan biri, bir kişi tarafından arkadan etkisiz hale getirilerek silahı elinden alındı." ifadesini kullandı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si polis 29 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi kökenli Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.