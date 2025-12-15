Avustralya'da saldırgana müdahale eden Suriyeli Ahmed'in birkaç ameliyat geçirmesi gerektiği belirtildi

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentinde plajda düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Suriyeli Ahmed el-Ahmed'in anne ve babası, oğullarının birkaç ameliyat daha geçirmesi gerektiğini açıkladı.

Ahmed'in babası Muhammed Fatih el-Ahmed ile annesi Melike Hasan el-Ahmed, ABC News'e yaptıkları açıklamada, dünkü silahlı saldırıda saldırganlardan birini etkisiz hale getiren oğullarını "kahraman" olarak nitelendirdi.

Anne ve babası, Ahmed'in dört ya da beş kez vurulduğunu, bazı mermilerin halen vücudundan çıkarılamaması nedeniyle birkaç ameliyat geçirmesinin gerektiğini belirtti.

Suriye'den birkaç ay önce geldiklerini ve oğullarının 2006'dan bu yana Avustralya'da yaşadığını aktaran çift, Ahmed'in iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

Ahmed'in annesi Melike Hasan el-Ahmed, "İnsanların öldüğünü gördü ve silahlı saldırganın mermisi bittiğinde elinden (silahını) aldı ancak vurulmuştu." dedi.

Annesi, saldırgana müdahale ettiği sırada oğlunun ikinci saldırgan tarafından omzundan vurulmasına ilişkin ise Ahmed'in "bir kazada vurulduğu" haberini aldığını ve çok üzüldüğünü ifade etti.

Ahmed'in 3 ve 6 yaşlarında 2 kızı olduğunu kaydeden ailesi, oğullarının dini inançları ne olursa olsun herkesi korumak isteyeceğini söyledi.

Ahmed'in babası Mustafa Fatih el-Ahmed, oğlunun arkadaşıyla kahve içerken silah sesleri duyduğunu öğrendiklerini aktararak "(Ahmed müdahale ettiğinde) Bunu yaptığında kurtardığı insanların geçmişini düşünmüyordu. Uluslar arasında ayrım yapmaz. Özellikle Avustralya'da vatandaşlar arasında fark yok. " ifadelerini kullandı.

Ahmed'in kuzenlerinden Hozay Alkanj da yaptığı açıklamada kuzeninin ilk ameliyatının başarılı geçtiğini söyledi.

Alkanj, Ahmed'in iki ya da üç ameliyat daha geçirmesi gerektiğini kaydetti.

NSW Başbakanı Minns, Ahmed'i hastanede ziyaret etti

NSW Başbakanı Chris Minns, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından hastanede ziyaret ettiği Ahmed ile fotoğrafını paylaştı.

Minns, paylaşımında "Ahmed, gerçek bir kahraman. Dün gece, büyük kişisel risk altında bir teröriste müdahale ederken inanılmaz cesareti şüphesiz ki sayısız hayatı kurtardı. Onunla vakit geçirmek ve NSW sakinlerinin teşekkürlerini iletmek büyük bir onurdu." ifadelerine yer verdi.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Avustralya'da Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.