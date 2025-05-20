Sydney'de Tren Üzerine Elektrik Hattı Düştü, Yolcular Tahliye Edildi

Avustralya'nın Sydney kentinde yolcu treninin üzerine 1500 voltluk yüksek gerilim hattının düşmesi sonucu yüzlerce kişi tahliye edilirken, tren seferlerinde aksama yaşandı.

ABC News'ün haberine göre, Ulaştırma Koordinatörü Howard Collins, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tren üzerindeki güç bağlantı cihazının, havada asılı duran elektrik tellerine çarptığını belirten Collins, bunun üzerine tellerin trenin üzerine düştüğünü dile getirdi.

New South Wales Eyaleti Ulaştırma Bakanı John Graham ise Sydney Merkez İstasyonu ile Lidcombe arasında çalışan çoğu hatta tren seferlerinin durdurulduğunu ifade etti.

Graham, 1500 voltluk elektrik kablolarının Strathfield ve Homebush istasyonları arasındaki trenlerin üzerinde bulunduğunu, bunun da "potansiyel olarak çok tehlikeli olduğunu" kaydetti.

Ekiplerin, yolcuları arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Graham, bunun da yerel saate göre sabahın erken vakitlerine kadar sürebileceğini belirtti.

Graham, "Geçen yıl benzer bir arıza yaşanmıştı ancak bu olay daha merkezi bir bölgede olduğu için etkisi çok daha büyük oldu." dedi.

Öte yandan, 300'den fazla yolcunun da trenden tahliye edildiği bildirildi.