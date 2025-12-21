Haberler

Avustralya'da binlerce kişi, Sydney saldırısının kurbanlarını andı

Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından düzenlenen anma törenine binlerce kişi katıldı. Başbakan Albanese, saldırının antisemitik nefret sorununu göz önüne serdiğini belirtti.

Avustralya'da, Sydney kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından anma töreni düzenlendi.

ABC News'ün haberine göre, Sydney'de binlerce kişi, 14 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırının gerçekleştiği plajda bir araya geldi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile New South Wales (NSW) Başbakanı Chris Minns'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, ülke genelinde büyük yankı uyandıran saldırının kurbanları için saygı duruşunda bulundu.

Törende konuşan Minns, saldırının "derin bir antisemitik nefret sorununu" ortaya koyduğunu belirtti.

Saldırının tekil bir olay olmadığı değerlendirmesi yapan Minns, hükümetin benzer olayların önlenmesi için gerekli sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

NSW Yahudi Temsilciler Kurulu Başkanı David Ossip, konuşmasında, saldırı sırasında saldırganlardan birini elindeki silahı alarak etkisiz hale getiren Suriyeli Ahmed el-Ahmed'in cesaretinin dünya çapında takdir edildiğini vurguladı.

Albanese de etkinliğin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Avustralyalılar olarak birlikte durduk. Avustralya için karanlık bir hafta oldu ancak nefretin bizi bölmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
