Sydney'de şiddetli yağmur ve baraj taşması sele neden oldu

Avustralya'nın Sydney şehrinde devam eden şiddetli yağmur ve bir barajın taşması sele neden oldu.

SBS News'teki habere göre, şiddetli yağmurların etkili olduğu Sydney'de, şehrin yüzde 80 içme suyu ihtiyacını karşılayan Warragamba Barajı taştı.

Yağmurla taşan baraj, Sydney'in güneybatısında sele sebep olurken, yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların yardım talebine ilişkin 297 çağrı aldıklarını belirtti.

New South Wales Eyaleti Acil Durum Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Sydney'in kenar mahallelerinde en az 10 acil tahliye emri verildiği, gece boyunca 49 kurtarma operasyonu yapıldığı duyuruldu.

Yetkililer, taşan baraj sebebiyle nehir kenarında yaşayan vatandaşlara da sel uyarısında bulundu.

Sydney'in kenar mahallelerinde yaşayan vatandaşlara ve Goulburn şehrinin sakinlerine tahliye edilmeye hazır olması çağrısında bulunan yetkililer, aksi halde vatandaşların günlerce sürecek izolasyona maruz kalabileceğini kaydetti.

Sydney'in güneyindeki Nepean Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda araç su altında kaldı.

Bölgede yer alan Cobbitty Road Köprüsü'nün su altında kalması sonucu bazı vatandaşlar evlerine gidemedi.

Basına yansıyan görsellerde bazı yollarda da sel sebebiyle derin çukurların oluştuğu görüldü.