Sydney'de Rus Konsolosluğu Bahçesine Aracın Girmesi Paniğe Neden Oldu

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentinde Rus Konsolosluğunun bahçesine demir kapıyı kırarak giren SUV tipi aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Rusya'nın Sydney Konsolosluğunun önünde park halinde duran şüpheli araç paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden eyalet polisi, 39 yaşındaki sürücünün araçtan inmesini istedi.

Polisin çağrılarını dikkate almayan sürücü, aracı çalıştırıp demir kapıya hızla çarparak Konsolosluğun bahçesine girdi.

Sürücü gözaltına alındı, araç çekiciyle Konsolosluk bahçesinden uzaklaştırıldı.

Bir polisin yaralandığı olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Rusya'nın Sydney Konsolosluğunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz sürücünün uyarıları dinlemeyerek "kasten" Konsolosluk binasına girdiği ifade edildi.

Konsolosluk çalışanlarından hiç kimsenin zarar görmediği, olayın aydınlatılması konusunda Avustralya makamlarıyla yakın temas halinde olunduğu belirtildi.