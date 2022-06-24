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Swıft: Rmb, Küresel Ödemelerde Payını Artırdı

Xinhua - Güncel
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Swıft: Rmb, Küresel Ödemelerde Payını Artırdı

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Dünya genelinde finansal mesajlaşma hizmeti sağlayıcısı olan Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği'nin (SWIFT), Çin para birimi renminbi (RMB) veya diğer adıyla yuanın Mayıs ayında değer bazında küresel ödemeler için en aktif beşinci para birimi...

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Dünya genelinde finansal mesajlaşma hizmeti sağlayıcısı olan Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği'nin (SWIFT), Çin para birimi renminbi (RMB) veya diğer adıyla yuanın Mayıs ayında değer bazında küresel ödemeler için en aktif beşinci para birimi olma konumunu payını artırarak koruduğunu açıkladı.

SWIFT tarafından yayınlanan aylık rapora göre, RMB'nin küresel ödemelerdeki payı, Nisan ayındaki yüzde 2,14'lük paydan geçen ay yüzde 2,15'e yükseldi. Raporda, RMB ödemelerinin değeri Nisan 2022'ye göre yüzde 4,04 artarken, genel olarak tüm ödeme para birimleri yüzde 3,88 yükseldi. Euro bölgesi içindeki ödemeler hariç uluslararası ödemeler açısından RMB, geçen ay yüzde 1,43'lük payla altıncı sırada yer aldı. Rapora göre, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yüzde 73,63 ile offshore RMB işlemleri için en büyük pazar olurken, onu İngiltere, Singapur ve ABD izledi.

Xinhua / Güncel

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