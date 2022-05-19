Swift Playgrounds ile uygulama yapmak! 4.1 sürümü neler sunuyor? - Haberler

Günümüzün ve geleceğin en popüler iş alanlarından biri olan yazılım, milyonlarca insanın ilgisini çekiyor. Ancak programlama ve kodlama gibi zorlu işler, bu alana ilgi duyan insanların zorlanmasına ve hatta pes etmesine neden oluyor. Apple ise Swift Playgrounds ile bu durumu değiştiriyor.

İlk defa 2016 yılında hayatımıza giren Swift Playgrounds, en basit haliyle oyun oynamak ile kodlama eğitimini birleştiriyor. Bu sayede iPad ve Mac kullanıcıları, bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrenebiliyor. Son olarak ise aracın yeni sürümü çıktı. Peki Swift Playgrounds 4.1 neler sunuyor?

Swift Playgrounds 4.1 yenilikleri!

Swift Playgrounds 4.1 ile gelen yeniliklerin başında Mac kullanıcılarını sevindiren bir haber geliyor. Uygulama artık Swift UI'ı destekliyor. Ancak bunun için macOS Monterey 12.4 ya da bu haberi okuduğunuz tarihe göre daha güncel bir sürüm kullanmanız gerekiyor.

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Eklenen bir diğer yenilik ise Apple'ın rehberleri oldu. Swift Playgrounds, hali hazırda kolay bir öğrenim deneyimi sunmak için tasarlandı. Ancak akıllarda soru işareti kalmasını istemeyen şirket, uygulamanın içerisine pek çok farklı rehber ekledi. Tüm rehberlere uygulama içerisinden ücretsiz erişebilirsiniz.

Aynı zamanda buraya tıklayarak şirketin hazırladığı farklı rehberlere ve basit uygulama tariflerine de göz atabilirsiniz. Bir başka dikkat çeken yenilik de önizleme özelliği oldu. Bundan sonra projenizdeki değişiklikleri anlık olarak görüntüleyebilir ve olası hatalardan kaçınabilirsiniz.

4.1 sürümü ile uygulama klasöründen yükleme ve çalıştırma özelliği de yine Swift Playgrounds uygulamasına eklendi. Yeni sürüme akıllı kod önerileri özelliğini ekleyen Apple, proje sürelerini de kısaltmayı hedefliyor. Özellik, adeta bir klavye uygulaması gibi öneriler yaparak verimliliği artırıyor.

Yazılımla uğraşan insanların en büyük sorunlarından biri kuşkusuz aradığını bulmak. Hataya neden olduğunu düşündüğünüz bir kod, değiştirmek istediğiniz bir parça veya kaldırmak istediğiniz bir özellik, binlerce satırın arasında kaybolabiliyor. Yeni arama özelliği sayesinde ise bu durum sorun olmaktan çıkıyor.

Eğer yeni başlayan biriyseniz bazı şeyler sizin için zor olabilir. Sorunun farkında olan Apple, Swift Playgrounds 4.1 ile hazır kontrol komutları, renk satırları ve çeşitli sembolleri size ücretsiz sunuyor. Kullanıcılar, tek bir tık ile projelerini zenginleştirebiliyor ve tecrübe kazanıyor.

Tüm bunlara ek olarak çeşitli iyileştirmeler, geliştirmeler ve performans geliştirmeleri de 4.1 sürümü ile hayatımıza girdi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyun oynar gibi uygulama geliştirmenizi sağlayan bu uygulamayı denediniz mi? Görüşlerinizi, yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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