Japon otomobil üreticisi Suzuki'nin yeni hibrit SUV modeli S-Cross geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Özellikle yakıt verimliliği, dört çeker sistem, güvenlik, iletişim teknolojileri ve tasarım konusunda çıtayı bir adım ileri taşıdı. SDN editörü Furkan Karaca yeni Suzuki S-Cross hibrit SUV modelini test etti ve deneyimlerini anlattı. Suzuki S-Cross hibrit SUV inceleme videomuz sizlerle.

Suzuki S-Cross hibrit SUV inceleme!

Yeni S-Cross, krom kaplama logonun altında parlak siyah bir ön ızgara, değişen ön ve arka LED'leri, yuvarlak yerine biraz daha köşeli tasarıma sahip yeni çamurlukları ile bizleri karşılıyor. İçerideyse 5 kişilik oturma alanında diz ve baş mesafesinde iyileştirmeler yapılmış. Fakat buna rağmen 430 litrelik bir bagaj hacmiyle birlikte geliyor.

Araç, opsiyon olarak sunulan deri koltukların ve panoramik cam tavanının yanı sıra teknoloji olarak da dolu bir şekilde geliyor. Kablosuz telefon bağlantı teknolojileriyle gelen otomobil 9 inç boyutundaki ekranıyla Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuyor.

Buna ek olarak 360 derece görüntü sağlayabilen kameraların görüntüleri de bu ekrandan takip edilebiliyor. Buna ek olarak öndeki aracın hızını takip edebilen adaptif hız sabitleyici ve çevre farkındalık sisteminin yanı sıra anlık yakıt, çekiş gücü ve elektrik motoru bilgilerini görebilme gibi bazı yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor.

1.4 litrelik BoosterJet adı verilen, direkt enjeksiyonlu turbo motorun yanı sıra araçta 48V değerinde SHVS hafif hibrit sistemi de bulunuyor. Suzuki tarafından bu ikincil motorun ivmelenme, tork ve yakıt tüketimi açısından oldukça faydalı olduğu söyleniyor.

Tabii aracın gerçek arazi ve SUV deneyimi sunmasını isteyenler için AllGrip Select versiyonuyla birlikte dört çeker bir versiyonu da satışa sunulacak. Buna ek olarak şerit takip sistemi, trafik işareti tanıma, kör nokta uyarısı, yokuş kalkış desteği ve trafik uyarı sistemi gibi pek çok donanımı beraberinde getiriyor.

Suzuki S-Cross hibrit SUV teknik özellikleri