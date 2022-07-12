Suzhou'daki Güney Çin Kaplanı Yavrusu İlk Kez Halkın Karşısına Çıktı SUZHOU, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou şehrinde bulunan Güney Çin Kaplanı üreme üssünde bir Güney Çin kaplanı yavrusu görülüyor, 11 Temmuz 2022. 29 Nisan 2022'de doğan ve sağlık durumu iyi olan bu dişi yavru, Pazartesi günü ilk kez halkın karşısına çıktı. SUZHOU, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Suzhou şehrinde bulunan Güney Çin Kaplanı üreme üssünde bir Güney Çin kaplanı yavrusu görülüyor, 11 Temmuz 2022. 29 Nisan 2022'de doğan ve sağlık durumu iyi olan bu dişi yavru, Pazartesi günü ilk kez halkın karşısına çıktı. (Fotoğraf: Hang Xingwei/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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