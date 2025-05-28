Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması"nın başvuruları başladı. Su kaynaklarının korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konularına dikkat çeken yarışma bu yıl "İlk Damladan Sonsuzluğa" temasıyla düzenleniyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması"nın başvuruları başladı. Su kaynaklarının korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konularına dikkat çeken yarışma bu yıl "İlk Damladan Sonsuzluğa" temasıyla düzenleniyor. Üniversite öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları 20 Mayıs - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında suyunhafizasi.com adresi üzerinden kabul ediliyor.

2024 yılında "Geleceğin için Su ile Barış" temasıyla düzenlenen Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması'nın bu yılki teması ile suyun canlı yaşamındaki öneminin, birleştirici gücünün ve sürdürülebilirliğin ön plana çıkarılması hedefleniyor. Kısa filmler ile su kaynaklarının ve su havzalarının korunmasına dikkat çekilmesi, su döngüsünün anlatılması amaçlanıyor.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi ile dereceye giren öğrencilere ödül ve plaket verilecek. Birinciye 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL, İski Özel Ödülü 25 bin TL, Jüri Özel Ödülü 25 bin TL.

Suyun verimli kullanımı ve adil paylaşımı konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan İSKİ, sanatın gücünü su ile buluşturmaya devam ediyor.